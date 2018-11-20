حبلي: ما أحوجنا في لبنان إلى تعزيز مبادىء الإسلام وقيمه لحفظ ما تبقى من وطن

توجّه الشيخ ​صهيب حبلي​ من ال​لبنان​يين عمومًا والمسلمين خصوصًا بـ"أحرّ التهاني بمناسبة ذكرى ​المولد النبوي​ الشريف"، سائلًا الله أن "يعيده على الأمتين العربية و​الإسلام​ية بمزيد من الأمن والاستقرار وبالقضاء على هذا ​الإرهاب​ المتوحّش الّذي أساء على مدى سنوات إلى الإسلام وصورته الحقيقية، كدين محبّة وتواصل وإخاء ونهج من أجل تعزيز الإنسانية والعدالة والرحمة بين الناس".

ودعا إلى "تكريس قيم ونهج رسول الإسلام من خلال تعزيز قيم المحبة والشراكة والتسامح، والتأكيد على جوهر الإسلام الحنيف كرسالة سماوية تدعو إلى المغفرة والتعاضد والإعتصام بحبل الله"، مشدّدًا على أنّ "ما أحوجنا في لبنان إلى تعزيز مبادىء الإسلام وقيمه لحفظ ما تبقّى لنا من وطن، يرزح تحت وطأة الأعباء الإقتصادية والسياسية والإجتماعية".

ودعا حبلي السياسيين إلى "الرأفة بالمواطنين والعمل على تشكيل حكومة تخرج لبنان واللبنانيين من الأزمات الّتي باتت تثقل كاهلهم"، منوّهًا إلى "أنّنا إذ نستذكر ​فلسطين​ وشعبها الصامد الصابر، نسأل الله بأن يمدّهم برباطة الجأش ويبارك خطواتهم في مواجهة هذا العدو الغاصب، وأن ينصرهم دومًا ويثبت أقدامهم".