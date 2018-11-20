وزارة الخارجية: باسيل اعطى توجيهاته لسفير لبنان في طوكيو بمتابعة قضية غصن

أعطى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل توجيهاته لسفير لبنان في طوكيو نضال يحيى بـ"ضرورة متابعة قضية السيد كارلوس غصن رئيس مجموعة نيسان-رينو-ميتسوبيشي، واللقاء به للاطّلاع على حاجاته والتأكّد من سلامة الاجراءات المتّخذة والحرص على توفير الدفاع القانوني له ليتسنى له عرض ما يمتلكه من وقائع وأدلّة وفرصة حقيقية للدفاع عن نفسه".
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن "كارلوس غصن هو مواطن لبناني منتشر وهو يمثّل احدى النجاحات اللبنانية في الخارج والخارجية اللبنانية ستقف إلى جانبه في محنته لتتأكد من حصوله على محاكمة عادلة".
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