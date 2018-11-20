وزارة الخارجية: باسيل اعطى توجيهاته لسفير لبنان في طوكيو بمتابعة قضية غصن

أعطى وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ توجيهاته لسفير ​لبنان​ في ​طوكيو​ نضال يحيى بـ"ضرورة متابعة قضية السيد ​كارلوس غصن​ رئيس مجموعة نيسان-رينو-ميتسوبيشي، واللقاء به للاطّلاع على حاجاته والتأكّد من سلامة الاجراءات المتّخذة والحرص على توفير الدفاع القانوني له ليتسنى له عرض ما يمتلكه من وقائع وأدلّة وفرصة حقيقية للدفاع عن نفسه".

وأوضحت ​وزارة الخارجية​ في بيان لها أن "كارلوس غصن هو مواطن لبناني منتشر وهو يمثّل احدى النجاحات اللبنانية في الخارج والخارجية اللبنانية ستقف إلى جانبه في محنته لتتأكد من حصوله على محاكمة عادلة".