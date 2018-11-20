أ.ف.ب: قاض منع ترامب من رفض حق اللجوء لأشخاص يدخلون أميركا بشكل غير شرعي

أعلنت "وكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب" أنّ "قاض منع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ من رفض حقّ اللجوء لأشخاص يدخلون ​الولايات المتحدة الأميركية​ بشكل غير شرعي".

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