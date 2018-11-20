جينبينغ بدأ زيارة إلى الفيليبين هي الأولى لرئيس صيني منذ 13 عاما

وصل الرئيس ​الصين​ي ​شي جينبينغ​ إلى ​الفيليبين​، في زيارة رسمية هي الأولى له إلى هذه الدولة الحليفة تقليديًّا للولايات المتحدة الأميركية، في وقت تتنافس بكين وواشنطن على النفوذ في منطقة ​المحيط الهادئ​.

وكانت ​مانيلا​ قد أعربت عن أملها في أن تسفر الزيارة الّتي تستمر يومين، وهي الأولى لرئيس صيني إلى الفيليبين منذ 13 عامًا، في التوقيع على اتفاقيات استثمار في مشاريع بنى تحتية كبيرة، وعدت بكين الرئيس الفيليبيني ​رودريغو دوتيرتي​ بها لدى زيارته الصين قبل عامين.

وقدّمت الصين عشرات مليارات الدولارات بشكل قروض منذ 2013 في إطار سعيها لتوسيع نفوذها السياسي في العالم، في مواجهة الهيمنة الأميركية الّتي طبعت نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية وخصوصًا في آسيا.