إرتفاع حصيلة حادث إطلاق نار داخل مستشفى بشيكاغو الى 4 قتلى

إرتفت حصيلة حادث ​إطلاق نار​ داخل ​مستشفى​ في ​شيكاغو​، إلى 4 قتلى ومن بين الضحايا المسلح نفسه.

وأفادت وسائل إعلام أميركية سابقا، بأن 3 قتلى سقطوا ب​إطلاق النار​، بينهم شرطي، غير أن المعلومات الصحفية أكدت أن ضحية رابعة سقطت نتيجة هذا الحادث هو طبيب من وحدة العناية المركزة.

ووفقا لقناة " ABC7"، فقد تشاجر مطلق النار في موقف للسيارات مع عروسه السابقة، التي كانت تعمل ممرضة في هذا المستشفى وأطلق عليها النار وأرداها قتيلة، ثم توجه إلى مبنى المستشفى، حيث فتح النار عشوائيا على كل من صادفه.

وأبلغت فرقة الإطفاء قناة ABC7 أن "امرأتين أخريين أصيبتا في حادث إطلاق النار وهما ترقدان في المستشفى بحالة حرجة".