مقتل شخص وإصابة 6 آخرين إثر انحراف قطار عن سكة الحديد في كتالونيا

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن "مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، اثر انحراف قطار عن سكة الحديد في ​كتالونيا​". وأوضحت شركة "أديف" المشغّلة للقطارات، أنّ "​القطار​ خرج عن قضبانه بين بلدتي تيراسا ومانريزا شمال شرقي البلاد، بسبب انهيار أرضي".

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