مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بمدينة دنفر الأميركية

أعلنت شرطة مدينة دنفر في ولاية كولورادو ب​الولايات المتحدة الأميركية​، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح، جراء ​إطلاق نار​ وقع في وسط المدينة. وأوضح المتحدث باسم شرطة المدينة دوغ شيبمان، في تصريحات ​صحفية​ أن "المصابين الثلاثة نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة". ولفت الى أنه "من المبكر معرفة ملابسات الهجوم"، مشيرا إلى أنه "سوف يتم تفريغ كاميرات المراقبة والحديث إلى الشهود لمعرفة ما حدث وتحديد هوية المهاجم".

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