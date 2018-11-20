تقرير: توغل إسرائيلي في غزة وإطلاق نار على صيادين

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ):

توغلت آليات إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، في وسط قطاع غزة وقامت بأعمال تجريف في الأراضي، كما أطلقت زوارق إسرائييلية النار باتجاه مراكب الصيادين شمال القطاع.

ووفقًا لوكالة "معا" الفسطينية، فإن عدة آليات إسرائيلية توغلت بشكل محدود، انطلاقًا من بوابة موقع "أبو صفية" شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة لعشرات الأمتار وقامت بأعمال تجريف.

وفي ذات السياق، أطلقت زوارق إسرائيلية النار تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ولم تعقب مصادر إسرائيلية على التقرير، لكن الجيش الإسرائيلي عادة ما يبرر اعتقال واستهداف الصيادين من قطاع غزة بتجاوزهم مساحة الصيد المسموحة لهم، والتي تقول إسرائيل إن الهدف من تقييدها هو منع أي عمليات تهريب عبر مياه البحر.

يأتي هذا غداة إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة.

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