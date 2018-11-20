محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ):
توغلت آليات إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، في وسط قطاع غزة وقامت بأعمال تجريف في الأراضي، كما أطلقت زوارق إسرائييلية النار باتجاه مراكب الصيادين شمال القطاع.
ووفقًا لوكالة "معا" الفسطينية، فإن عدة آليات إسرائيلية توغلت بشكل محدود، انطلاقًا من بوابة موقع "أبو صفية" شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة لعشرات الأمتار وقامت بأعمال تجريف.
وفي ذات السياق، أطلقت زوارق إسرائيلية النار تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
ولم تعقب مصادر إسرائيلية على التقرير، لكن الجيش الإسرائيلي عادة ما يبرر اعتقال واستهداف الصيادين من قطاع غزة بتجاوزهم مساحة الصيد المسموحة لهم، والتي تقول إسرائيل إن الهدف من تقييدها هو منع أي عمليات تهريب عبر مياه البحر.
يأتي هذا غداة إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة.
شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: توغل إسرائيلي في غزة وإطلاق نار على صيادين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .