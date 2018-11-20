القبض على المتهم الهارب في قضية قرية (السنادرة) الشهيرة بـ(العباسية تقلي)

كشفت إفادة استلمتها محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمس، من السجن الحربي عن إلقاء القبض على أحد منسوبي الدفاع الشعبي من ضمن (14) من المتهمين بالهجوم على قرية السنادرة بجنوب كردفان، في سبتمبر من العام الماضي، وقتل (8) مدنيين وجرح (9) آخرين.
وقد تمكن بحسب صحيفة المجهر يوم الثلاثاء من الهروب أثناء اعتقاله بالسجن الحربي بمعسكر المرخيات بولاية جنوب كردفان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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