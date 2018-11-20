رفع الدعم عن الأغنياء يفجر جدلاً كثيفاً بـ(البرلمان)

تجددت الدعوات داخل البرلمان برفع الدعم عن السلع الضرورية منها الخبز والوقود والكهرباء، ورأي نواب أن الدعم يجب أن يذهب للعمال حتى لا يخرجوا في مظاهرات.

وطالب البرلماني حسن صباحي، أثناء مداولات جلسة أداء الموازنة لفترة أبريل إلى سبتمبر من العام الحالي، أمس الاثنين، بضرورة رفع الدعم عن الخبز والوقود والكهرباء، لجهة أن الولايات لا يتوفر فيها دعم للدقيق أو الخبز. وقال: (نحن الدعم دا في الولايات ما بنشوفوا، وبنشتري العيشة بجنيهين، لذلك لا بد أن يذهب الدعم للعمال عشان ما يمرقوا مظاهرات)، وانتقد هجرة السودانيين لدولة مصر، وقال: (تجد الأعمى شايل المكسر في صفوف السفر إلى مصر)، مشيراً إلى وجود تجارة في الأموال، مطالباً المالية بتوفير سيولة حتى لا تصبح كارثة.

فيما إنتقد البرلماني عمر عبد الرحيم بدر، الحد الأدنى للأجور الذي تمنحه الدولة للموظفين والعاملين فيها، وقال: بحسب صحيفة التيار يوم الثلاثاء (الحد الأدنى للأجور محرج للغاية). بينما الشيخ بشير أبو كساوي انتقد حديث النواب عن رفع الدعم من الأغنياء، وقال: (لغة التعالي لا بد من تركها، لأن الأغنياء هم من يدفعون الضرائب والزكاة، لذلك علينا أن لا نستكثر عليهم دعم الوقود والكهرباء والخبز)، مطالباً الوزراء بعدم تقديم شكاوى للبرلمان عن مشاكل مالية أو غيرها، وأضاف: (حقوا مافي وزير يجي يشكي من مال لأنهم من أجازوا الميزانية).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)