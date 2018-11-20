رئيس لجنة برلمانية: المالية لا تعترف بفشل آلية صناع السوق

وصف رئيس لجنة الإعلام والاتصالات بالبرلمان، رئيس منبر السلام العادل، الطيب مصطفى العام الحالي بـ(الرمادة)، وأضاف: (نعاني منه في مشكلات كبيرة). وطالب مصطفى أثناء جلسة مداولات البرلمان حول أداء لموازنة لفترة أبريل إلى سبتمبر للعام الحالي، أمس الاثنين، وزارة المالية بالاعتراف بفشل آلية صناع السوق، وقال بحسب صحيفة التيار يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء، وزير المالية معتز موسى نشط كثيراً وأصدر قرارات طيبة، ولكن المصيبة في قراره بتحرير سعر الصرف، لأنه تسبب في رفع الدولار، ووصف ذلك القرار بـ(الكارثة)، ويجب أن تعترف المالية بهذا، مشيراً إلى الحديث الكثير عن الشركات الحكومية وغيرها من فساد (جفن حلوقنا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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