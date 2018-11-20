النقل: اتجاه لشراء ثلاث طائرات من طراز رفيع

كشف وزير الدولة بوزارة النقل عمران يحيى يونس عن عزمهم لشراء ثلاث طائرات من طراز (A320) وطراز (CRJ) من بنك التنمية الإسلامي العام المقبل، وأشار في بيان وزارته بحسب صحيفة التيار يوم الثلاثاء عن الأداء من أبريل وحتى سبتمبر من العام الجاري وخطة العام المقبل بالبرلمان أمس، إلى أن البلاد تسعى لإستئناف الرحلات بين البلاد وجنوب السودان بعد فتح المعابر في العام القادم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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