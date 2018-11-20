(320) مليار جنيه ميزانية الدورة المدرسية بنيالا

بلغت التكلفة المالية الخاصة بالدورة المدرسية التي تستضيفها مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور، حوالي (320) مليار جنيه بـ(القديم).

وكشفت مصادر متطابقة أمس (الاثنين)، أن تفاصيل الميزانية المرصودة للدورة المدرسية، بلغت مائة مليار جنيه دعماً واسناداً شعبياً، بجانب 220 ملياراً دعماً مركزياً للإنشاءات والملاعب وتأهيل استاد نيالا وعدد من المسارح بجانب الإعاشة.

وذكرت المصادر بحسب صحيفة التيار الصادرة يوم الثلاثاء أن عدد الطلاب المشاركين في هذه الدورة تجاوز الثمانية آلاف طالب وطالبة، تم ترحيل المشاركين من ولايتي الخرطوم والبحر الأحمر جواً عبر طريق الطيران، فيما تم ترحيل طلاب ولايات القضارف، سنار، الجزيرة، النيل الأزرق، كسلا عبر السكة الحديد، ومنسوبي ولايات شرق وغرب ووسط وشمال دارفور براً، بجانب طلاب ولايات شمال وجنوب وغرب كردفان، الشمالية، نهر النيل والنيل الأبيض الذين تم ترحيلهم أيضاً بالطريق البري.

إلى ذلك لم تتضمن الكلفة التي تم تناولها ترحيل الطلاب من الولايات إلى نيالا، بإعتبار أن حكومة الولايات تدفع هذه المستحقات، وقال والي جنوب دارفور آدم الفكي في إجتماع مع حكومات المحليات بجنوب دارفور، إن الدعم الشعبي لإسناد الدورة المدرسية بلغ أكثر من مائة مليار جنيه نقداً، إضافة إلى الدعم العيني. ورأى بأن الدورة المدرسية ترسيخ لقيم التلاحم والتوحد بين كافة مكونات ولايته ومعسكرات النزوح، وأثارت تبرعات مالية قدمها أطفال يعملون في الدرداقات، تسلمها الوالي سخطاً قوياً في وقت سابق.

الرطوم (أخبار الخليج 365)