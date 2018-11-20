إعادة انتخاب الزبير أميناً عاماً للحركة الإسلامية

قرر مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية في دورتها الجديدة بحضور رئيس الجمهورية، عمر البشير، رئيس القيادة العليا، تجديد الثقة في الزبير أحمد الحسن، لتولي مهام الأمانة العامة لدورة 2019 -2023.

كما أعلن المجلس عن اختيار الفاتح عز الدين المنصور، رئيساً لمجلس الشورى، وعبدالله إبراهيم فكي، نائباً للرئيس، وحليمة حسب الله، نائبة للرئيس، وأمير النعمان، مقرراً.

وكان الحسن قد انتُخب يوم الإثنين 19 نوفمبر 2012، أميناً عاماً للحركة الإسلامية السودانية.

ولد بأم الطيور بالمديرية الشمالية حينها في عام 1955، حيث تلقى دراسته بأم الطيور الأولية، ومن ثم انتقل إلى مدرسة العمال المتوسطة، ثم عطبرة الثانوية، ومنها التحق بجامعة الخرطوم كلية الاقتصاد.

وشغل الحسن بعد تخرجه من جامعة الخرطوم عدداً من الوظائف، وعمل بمكتب تجاري مملوك لبعض الأفراد يعمل في مجال الاستيراد، ثم انتقل إلى شركة التنمية الإسلامية، ومنها إلى بنك التضامن الإسلامي إدارة الاستثمار في عام 1990.

كما عمل في وزارة التجارة والتعاون والتموين، وعمل نائباً لوكيل التموين ومن ثم انتدب للعمل بشركة الحبوب الزيتية كمدير عام، ويعتبر مؤسساً لبنك القوات المسلحة الذي أصبح بنك أم درمان الوطني، وعمل به حتى عام 1997.

وانتقل الحسن بحسب الشروق – ليعمل ببنك السودان نائباً للمحافظ، وفي بداية عام 2000، أصبح وزير دولة بالمالية، وفي 2004 وزيراً للمالية، ثم وزيراً للطاقة في 2009، وعضو ورئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)