أبرز عناوين الصحف والأخبار السياسية السودانية ليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018

رصد : أخبار الخليج 365 :

صحفية الأخبار:



* المالية ترفض الاستجابة لدعوات برلمانية برفع الدعم عن السلع الاستراتيجية

* متهم يقفز من الطابق الثاني أثناء جلسة المحاكمة

* الدرديري يبدأ اليوم جولة أوربية تمتد لأسبوع

* تراجع الصادرات السوانية بنسبة 25% خلال تسعة أشهر ماضية

* البشير: سنتخطى الأزمات في القريب العاجل

صحفية المجهر:



* شورى الحركة الإسلامية تجد الثقة في (الزبير أحمد الحسن) أميناً عاماً

* قنطار السمسم في القضارف يفقز إلى (4300) جنيه والوارد للسوق (22) ألف جوال يومياً

* البشير يتسلم رسالة من الرئيس الأمريكي الأسبق (كارتر)

* رئيس غينيا الاستوائية يصل البلاد

* وزير الخارجية يبدأ اليوم جولة أوربية

* القبض على المتهم الهارب في قضية قرية (السنادرة) الشهيرة بـ(العباسية تقلي)

* أخيراً.. البرلمان يعرض قانون الانتخابات غداً بعد تأجيله ثلاث مرات

* الصحة: الإسهالات تتسبب في (11%) من وفيات الأطفال

* كنانة ترتب لإنتاج (50) مليون لتر إيثانول لتصديره لدول الاتحاد الأوروبي

* برلمانيون: موازنة 2018م فشلت في الثلاثة أشهر الأولى

* الـ(ترويكا): يجب على حكومة الجنوب استخدام موارها لتنفيذ السلام

صحفية التيار:



* (320) مليار جنيه ميزانية الدورة المدرسية بنيالا

البشير: (العفريت انطلق ولا شيء سيوقفه)

* أخيراً.. البرلمان يحدد موعد تمرير قانون الانتخابات

* رسمياً.. الزبير أحمد الحسن أميناً عاماً للحركة الإسلامية

* (100) مليار جنيه دعماً شعبياً و(220) ملياراً مركزياً