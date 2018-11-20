أبرز عناوين الصحف والأخبار السياسية السودانية ليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018

رصد : أخبار الخليج 365 :
صحفية الأخبار:
* المالية ترفض الاستجابة لدعوات برلمانية برفع الدعم عن السلع الاستراتيجية
* متهم يقفز من الطابق الثاني أثناء جلسة المحاكمة
* الدرديري يبدأ اليوم جولة أوربية تمتد لأسبوع
* تراجع الصادرات السوانية بنسبة 25% خلال تسعة أشهر ماضية
* البشير: سنتخطى الأزمات في القريب العاجل
صحفية المجهر:
* شورى الحركة الإسلامية تجد الثقة في (الزبير أحمد الحسن) أميناً عاماً
* قنطار السمسم في القضارف يفقز إلى (4300) جنيه والوارد للسوق (22) ألف جوال يومياً
* البشير يتسلم رسالة من الرئيس الأمريكي الأسبق (كارتر)
* رئيس غينيا الاستوائية يصل البلاد
* وزير الخارجية يبدأ اليوم جولة أوربية
* القبض على المتهم الهارب في قضية قرية (السنادرة) الشهيرة بـ(العباسية تقلي)
* أخيراً.. البرلمان يعرض قانون الانتخابات غداً بعد تأجيله ثلاث مرات
* الصحة: الإسهالات تتسبب في (11%) من وفيات الأطفال
* كنانة ترتب لإنتاج (50) مليون لتر إيثانول لتصديره لدول الاتحاد الأوروبي
* برلمانيون: موازنة 2018م فشلت في الثلاثة أشهر الأولى
* الـ(ترويكا): يجب على حكومة الجنوب استخدام موارها لتنفيذ السلام
صحفية التيار:
* (320) مليار جنيه ميزانية الدورة المدرسية بنيالا
البشير: (العفريت انطلق ولا شيء سيوقفه)
* أخيراً.. البرلمان يحدد موعد تمرير قانون الانتخابات
* رسمياً.. الزبير أحمد الحسن أميناً عاماً للحركة الإسلامية
* (100) مليار جنيه دعماً شعبياً و(220) ملياراً مركزياً
شبكة الشروق :
*إعادة انتخاب الزبير أميناً عاماً للحركة الإسلامية
*الدرديري: فرنسا لا تعارض جهودنا لتحقيق السلام بأفريقيا الوسطى
*انخفاض مساهمة الصناعة في الصادرات بنحو 41 مليون دولار
*الرئيس يُقلل من دعاوى تزوير الوطني للانتخابات
*الصادق المهدي: لمسنا إشارات لحلول سلمية من الحكومة
سونا :
*البشير يؤكدالعزم لتعزيز العلاقات مع غينيا الإستوائية
*توقيع اتفاقيات تعاون بين السودان وغينياالاستوائية
*نائب رئيس جمهورية تركيا يصل البلاد
*السدود تعلن جاهزية محطات الري بمشروع كحيلة
*النقل: 7 ملايين دولار مقدم لشراء طائرات
*البرلمان يدعو للاهتمام بتحسين معاش الناس
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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