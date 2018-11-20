مسار وحلبات سباق للمستوطنين في غور الأردن

الخليج 365 | فريق التحرير

أنشأ المجلس الإقليمي الاستيطاني "عرفوت هيردين"، مسارًا وحلباتٍ لسباق السيارات على أراضي قرية فصايل وفي منطقة رأس العين، ومنطقة المخروق وسط غور الأردن، دون الحصول على التصاريح اللازمة من جيش الاحتلال، ما يجعل هذه الأعمال "غير قانونية" حتى وفق الرؤية الإسرائيلية للاستيطان في الضفة الغربية.

وكشفت صحيفة "هآرتس"، الإثنين، أن المجلس الاستيطاني المذكور أنفق حتى بداية عام 2017 مبلغ 284 ألف شيكل لبناء الحلبة "غير القانونية"، فيما لم تتمكن الصحيفة من معرفة إن كان المجلس استثمر أموالاً إضافية في المشروع، بسبب عدم نشر التقارير المتعلقة بميزانية عام 2018.

وتؤكد وثائق المجلس الاستيطاني، أن وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال، صادقت على تحويل أكثر من 4 ملايين شيكل لبناء حلبة السباق، وقد تمت الموافقة على الميزانية ولكن لم يتم تحويلها بالكامل حتى اللحظة، على أن يتم تحويلها مباشرة في اللحظة التي يتم بها المصادقة على البناء واستصدار التراخيص اللازمة.

واعتبرت "هآرتس" أن وزارة داخلية الاحتلال بتصرفها هذا تكون قد وافقت على ميزانية البناء غير القانوني على أراضي فلسطينية، حتى قبل أن يتم تقنينه لينسجم مع القوانين الإسرائيلية.

وأكدت "هآرتس" أن حلبة السباق تُخالف حتى القانون الإسرائيلي، وهي "مبادرة خاصة"، ويجري تشغيلها لتحقيق أرباح تجارية بحتة تعود في نهاية الأمر إلى "جهات خاصة"، مضيفة أن المجلس الإقليمي الاستيطاني صادق على المشروع قبل أن تُقدم خطة لتخطيط استخدام الأراضي.