اعتقال 10 فلسطينيين ليلاً وضبط سلاح

الخليج 365 | فريق التحرير

أعلن جيش الاحتلال عن اعتقال 10 فلسطينيين، وضبط قطعة سلاح، خلال اقتحامات نفذتها قواته الليلة الماضية.

وعُرف من المعتقلين، الطفلان خالد مراد اشتيوي (13 عامًا)، وعوض منصور عبيد (14 عامًا)، والأربعيني عماد أحمد اشتيوي من كفر قدوم شرق قلقيلية، مبينة أن الجنود اعتدوا على المعتقلين بالضرب خلال الاعتقال.

واعتقل جيش الاحتلال أيضًا أحمد مروان شهاب من مخيم نور شمس شرق طولكرم، وباسم زايد من مخيم قلنديا شمالي القدس.