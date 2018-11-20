بالفيديو: عملية طعن في برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 10:04 صباحاً - ذكرت شرطة إقليم كتالونيا في إسبانيا، أنها قتلت رجلا مسلحا بسكين عند محاولته الهجوم على مركز للشرطة في الإقليم الواقع بشمال شرق البلاد.

وقالت الشرطة عبر “تويتر”، إن الرجل دخل مركز الشرطة في بلدة كورنيلا الواقعة غربي برشلونة، قبل الساعة السادسة صباحا، بهدف مهاجمة الجنود، مضيفة أنه تم إطلاق النار عليه وقتله.

وحسب مصادر إعلامية، فإن المهاجم من أصول جزائرية، وكان يهتف “ألله أكبر” أثناء الاعتداء، إلا أنه لا توجد تأكيدات رسمية لهذه المعلومات.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث ودواعي المهاجم.

المصدر تويتر