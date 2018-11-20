مراسل “سي إن إن” إلى البيت الأبيض من جديد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 10:04 صباحاً - قال البيت الأبيض، الاثنين، إنه اتخذ قراراً نهائياً بإعادة تصريح الصحافي جيم أكوستا من شبكة “سي.إن.إن”.

وجاء القرار بعد ثلاثة أيام من أمر أصدره قاض لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بإعادة تصريح أكوستا مؤقتاً بعد سحبه منه في أعقاب مؤتمر صحافي مثير للجدل مع الرئيس.

وحسب “سي إن إن”، فإن الأمر القضائي مؤقت، ويطلب من البيت الأبيض السماح مجدداً لأكوستا بالعودة إلى العمل بانتظار عقد جلسة استماع للنظر في شكوى الشبكة.

وجرى جدل حاد بين ترمب وأكوستا في 7 تشرين الثاني/نوفمبر خلال مؤتمر صحافي، ما دفع البيت الأبيض إلى اتخاذ قرار منعه من تغطية أخبار الرئاسة الأميركية في اليوم التالي.

وقاضت شبكة “سي إن إن” البيت الأبيض بعدها بأيام، مطالبة بعودة أكوستا إلى عمله الصحافي. كما رفعت شكوى مستندة إلى التعديل الأول في الدستور الذي يحمي حرية التعبير.

وكان ترمب قد طرد أكوستا علناً أمام الصحافيين في مناسبتين سابقتين بالبيت الأبيض.

المصدر رويترز