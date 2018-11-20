قاض يعطل مؤقتاً القيود التي فرضها ترمب على اللجوء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 10:04 صباحاً - أصدر قاض أميركي حكماً بتعطيل مؤقت لأمر أصدره الرئيس دونالد ترمب يحرم المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني من المكسيك من اللجوء.

وأصدر القاضي جون تيجر في سان فرانسيسكو أمراً، أمس الاثنين، بتعليق القرار المتعلق بسياسة الهجرة مؤقتاً.

وتم الإعلان عن هذه السياسة في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكان مئات من سكان تيخوانا قد تجمعوا حول نصب تذكاري في منطقة ثرية من المدينة الواقعة جنوب كاليفورنيا للاحتجاج على آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى الذين وصلوا إلى هناك في قافلة على أمل بدء حياة جديدة في الولايات المتحدة.

ولوح السكان المحليون بأعلام المكسيك، وغنوا النشيد الوطني المكسيكي وهتفوا “للخارج. للخارج” وذلك يوم الأحد أمام تمثال كواوتيموك حاكم الأزتك على بعد نحو كيلومتر ونصف من الحدود الأميركية.

واتهموا المهاجرين بأنهم فوضويون وناكرون للجميل وخطرون على تيخوانا.

واشتكوا أيضا من كيفية شق القافلة طريقها إلى المكسيك واصفين ذلك ب”الغزو”.

كما أعربوا عن قلقهم من أن الضرائب التي يسددونها قد تنفق على رعاية المجموعة أثناء انتظارها ربما لأشهر في بلادهم لتقديم طلبات لجوء لأميركا.

المصدر: سان فرانسيسكو – رويترز