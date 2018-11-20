كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: إيفانكا ترامب استخدمت بريدها الإلكتروني الشخصي في أمور البيت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استخدمت إيفانكا ترامب ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسابها الشخصي الإلكتروني لمناقشة أمور رسمية عن البيت الأبيض، حسبما كشفت صحيفة (واشنطن بوست).

ويشبه ذلك الأمر ما حدث من وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون (2009-2013)، وبعدها خضعت لتحقيق من قبل مكتب التحقيق الفيدرالية (اف بي اي) خلال حملتها الانتخابية، حتى أن معارضيها طالبوا بسجنها بسبب ذلك.

وكشفت المصادر نقلاً عن مصادر مطلعة عن تحليل داخلي بمراسلات البيت الابيض أن إيفانكا أرسلت مئات الرسائل الالكترونية إلى مسئولين ومستشارين وحضور، وكثير منها ينتهك البروتوكولات الحكومية.

وحين دقت صافرات الإنذار بالبيت الأبيض بسبب ممارساتها، زعمت ايفانكا أنها لم تكن تعلم البروتوكولات.

واعترف بيتر ميرجانيان، المتحدث باسم المحامي ابي لويل، وكيل ترامب، بأن ابنة الرئيس استخدمت بريدها الشخصي، ولكنه قال إنه "لا توجد رسائل أرسلتها تحوي معلومات سرية مثل التي أرسلتها كلينتون".

ووفقاً لتحليل داخلي في البيت الأبيض، فإن إيفانكا ترامب، استخدمت حسابها الرسمي ما يقل عن 100 مرة، والكثير منها رداً على مسؤولين كانوا يكتبون لهذا البريد الخاص.