كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توغل إسرائيلي في غزة وإطلاق نار على صيادين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، وسط قطاع غزة، وقامت بأعمال تجريف في الأراضي، فيما أطلقت زوارق إسرائييلية النار باتجاه مراكب الصيادين شمال القطاع.

وتوغلت عدة آليات إسرائيلية بشكل محدود، انطلاقاً من بوابة موقع "أبو صفية" شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة لعشرات الأمتار وقامت بأعمال تجريف.

من جهة أخرى، أطلقت زوارق إسرائيلية النار تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وعادة ما يبرر الجيش الإسرائيلي اعتقال واستهداف الصيادين من قطاع غزة بحجة تجاوزهم مساحة الصيد المسموحة لهم.

يأتي هذا غداة إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة.