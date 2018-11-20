كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخص وإصابة العشرات إثر حادث قطار في كتالونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل شخص وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، في انحراف قطار عن سكة الحديد في كتالونيا، بحسب ما نقلته صحيفة "فانغواردا" عن السلطات المحلية.

وأعلنت شركة أديف المشغلة للقطارات في تغريدة على "تويتر" إن القطار خرج عن قضبانه بين بلدتي تيراسا ومانريزا شمال شرقي البلاد بسبب انهيار أرضي.

وكانت الشرطة الإسبانية قد أغلقت خطي قطارات في محطة القطارات الرئيسية في برشلونة، في السابع من الشهر الجاري، بعد رصد جسم داخل حقيبة من خلال جهاز المسح الضوئي، ربما كان عبوة ناسفة، فيما تم إرسال فريق للكشف عن المفرقعات إلى محطة برشلونة سانتس، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت شرطة كتالونيا على "تويتر" "تلقينا بلاغا أفاد بأن أمن أديف (شركة السكك الحديدية) رصد شيئا من خلال جهاز المسح الضوئي، على شكل عبوة، ربما كانت ناسفة داخل حقيبة. نواصل الفحص". وتم إخلاء قطارين.