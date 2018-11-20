كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن يؤكد أهمية العمل على إلغاء أوهام "إيران" فى السيطرة على "باب المندب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مجلس الوزراء اليمنى برئاسة الدكتور معين عبدالملك، أمس الاثنين، فى مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، على تقديم كافة الدعم والإسناد للجيش اليمنى فى استكمال عملية التحرير وإنهاء الانقلاب، وكسر شوكة الأطماع الإيرانية فى خاصرة الوطن العربى لتهديد أمن دول الجوار، والقضاء على أوهامها فى السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجى.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية فإن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده المجلس لبحث ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بعمل الحكومة فى مساعيها لإصلاح الوضع الاقتصادي، والإزدواج الوظيفى فى الوظيفة العامة.

وأكد المجلس اليمنى، التزام الحكومة الكامل بدعم وتوفير وتسهيل كافة الاعتمادات ومتطلبات استيراد السلع الأساسية وضمان وصولها إلى جميع المحافظات والمديريات فى الجمهورية اليمنية وجدد التزام الحكومة بالاستمرار فى تقديم التسهيلات والخدمات المصرفية التى أقرها القرار 75 لعام 2018 لتجار السلع الأساسية والمتمثلة فى تنفيذ الاعتمادات والحوالات المالية الدولية المستندية لتجار السلع الغذائية وتغطية احتياجاتهم من الدولار الأمريكى مع التأكيد على تعليق الآليات التنفيذية الواردة فى القرار التى تحصر شحن استيراد وشحن السلع الأساسية عبر الاعتمادات والحوالات المصرفية المستندية لضمان التدفق الكامل لكل الواردات من السلع الأساسية إلى اليمن وتعزيز المخزون الغذائى.

وأثنى المجلس اليمنى على عمل اللجنة الاقتصادية ودور البنك المركزى فى تقديم التسهيلات المصرفية لتجار السلع الغذائية الأساسية وأوصى بمرونة وسرعة والإجراءات بما يلبى متطلبات إنقاذ الاقتصاد والوضع الإنسانى ورفع تقرير أسبوعى عما تم إنجازه فى هذا الموضوع للأمانة العامة لمجلس الوزراء.