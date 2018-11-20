كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا.. اعتقال 3 خططوا لهجوم دام في ملبورن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة الأسترالية الثلاثاء ثلاثة رجال يشتبه في أنهم كانوا يعدون لشن هجوم يستهدف الجمهور في ملبورن بعد أقل من أسبوعين على هجوم وصفته الشرطة بالإرهابي وقام خلاله رجل بقتل شخص في ثاني كبرى مدن أستراليا.

ونفذ فريق مشترك لمكافحة الإرهاب من الشرطة الاتحادية وشرطة الولاية والمخابرات الأمنية الاعتقالات صباح الثلاثاء.

وأفادت الشرطة بأن المعتقلين مواطنون أستراليون، تتراوح أعمارهم بين الواحد والعشرين عاما وثلاثين عاما.

وألغيت جوازات سفرهم في وقت سابق هذا العام. وقد اعتقلوا بعد الاشتباه في سعيهم للحصول على بنادق آلية لتنفيذ الهجوم.

إلى ذلك، أضافت الشرطة أن المشتبه بهم لم يتخذوا قرارا بشأن الموقع الذي كانوا يعتزمون مهاجمته لكنها رجحت أن الهجوم كان وشيكاً.