شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن آل جابر: الريال اليمني يُحقق ارتفاعًا نوعيًا مقابل الدولار والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:34 صباحًا, 20 نوفمبر 2018 م
المناطق _ الرياض
قال محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، إن الريال اليمني حقق ارتفاعًا نسبيًا مقابل الدولار. وكتب تغريدة عبر “تويتر”: “في اليوم الذي أكد فيه سيّدي خادم الحرمين الشريفين وقفة المملكة الدائمة إلى جانب اليمن الشقيق ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وتأكيده على دعم الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث…يحقق الريال اليمني ارتفاعا نوعيا مقابل الدولار،في ظل انكسار شامل للحوثي على كل الأصعدة”.
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