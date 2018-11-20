شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أوروبية محتملة على إيرانيين بسبب الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

قال دبلوماسيان: إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا الإثنين، على بحث فرض عقوبات اقتصادية على مواطنين إيرانيين بسبب مؤامرات اغتيال في الدنمارك وفرنسا.

ولم يتم حتى الآن بحث أسماء محددة، لكن كان هناك توافق عام بين الوزراء خلال اجتماعهم في بروكسل على بدء العمل الفني بشأن وضع قائمة بأفراد محتملين.

وناقش الوزراء وضع آلية خاصة للتجارة مع إيران على أن تكون خاضعة لقانون الاتحاد الأوروبي، لا القوانين الوطنية، في إجراء يعتقدون أنه ربما يحمي أي دولة عضو في الاتحاد من عقوبات أمريكية محتملة بخصوص الآلية.

» دعم النواب

من جهة أخرى، طالب 150 نائبا في البرلمان الأوروبي، بإدانة انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان في داخل إيران ومؤامراته الإرهابية في أوروبا.

ويمثل هؤلاء النواب 27 دولة عضوا في الاتحاد، بينهم 4 نواب لرئيس البرلمان الأوروبي و14 رئيسًا للجان ورئيسًا للوفود.

وذكر أحد أعضاء البرلمان أن إيران حققت أكبر عدد من الإعدامات في عهد حسن روحاني.

ومنذ أواخر ديسمبر من العام الماضي، كانت المدن الإيرانية مسرحًا لانتفاضات كبرى واحتجاجات ضد النظام، وكانت الأجواء الاجتماعية متقلبة في العموم، والناس يطالبون بتغيير جوهري، وبلغ إنفاق إيران الملايين من اليورو لتشويه سمعة المقاومة الإيرانية من خلال نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة ضدهم.

وأطلق النظام العاجز عن مواجهة المحتجين في الداخل موجة جديدة من الإرهاب ضد الناشطين الإيرانيين في الخارج.

» هوك يحذر

إلى ذلك قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، براين هوك، الاثنين: إن البنوك الدولية باتت تخشى التعامل مع نظام طهران.

وأكد هوك، خلال مقابلة خاصة مع قناة «الحدث»، أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب العالمي، موضحاً أن تخفيض صادرات النفط الإيراني إلى الـ 0% مرتبط بمعطيات سوق النفط.

واعتبر أن زيارة وزير الخارجية، جيرمي هانت، إلى إيران مرتبطة بقضية البريطانيين المعتقلين هناك.

وأضاف: إن «عقوباتنا (الأمريكية) مصممة لملاحقة أرباح إيران فنظام سويفت المالي انفصل عن 50 بنكاً إيرانياً وقد شخصنا هذه البنوك».

» تمويل الميليشيات

وأوضح هوك: أن إيران تمنح مئات الملايين من الدولارات للحوثيين في اليمن ونحن ندعم (المبعوث الأممي) مارتن غريفثس وندعم دوره وسنمنع أيضاً الأموال التي ينفقها على حماس والجهاد الإسلامي والميليشيات الطائفية وحزب الله والميليشيات في العراق.

وقال هوك: نحن جادون جداً في حملتنا، وإيران أمامها إما التوقف عن زعزعة الشرق الأوسط أو سينهار نظامهم بالكامل. وذكر أن بعض الإعفاءات الصغيرة جداً من صادرات النفظ الإيراني حتى الآن سببها منع الزيادة في أسعار النفط «وعندما اتخذنا هذه العقوبات كان سوق النفط هشاً جداً، وكنت أعمل مع خالد الفالح وزير النفط السعودي ومع السفير السعودي في أميركا الأمير خالد بن سلمان».