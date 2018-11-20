الجبير: فريق قضية خاشقجي قدم تقريرا مضللا وكاذبا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٩ ص
عادل الجبير وزير الخارجية السعودي
جدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، دعوة بلاده للسلطات التركية إلى تقديم الأدلة التي تملكها في قضية مقتل جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول أكتوبر الماضي، وفي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط نشرت، اليوم الثلاثاء، دعا الجبير، أنقرة إلى تقديم ما لديها من أدلة في القضية إلى النيابة العامة في المملكة، للمساعدة في الوصول إلى الحقائق كافة"، مشددا على أن "قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية والشراكة التاريخية" مع الولايات المتحدة وتعزيزها، إذ أن "العقوبات الأميركية في قضية خاشقجي فردية، ولم تستهدف حكومة المملكة أو اقتصادها".
وأوضح الجبير أن "المملكة أول من اتخذ إجراءات ضد المتهمين في قضية مقتل خاشقجي، وتبعتها الدول الأخرى، عبر فرض إجراءات تجاه أشخاص بشكل لا يمس بالعلاقات الاستراتيجية والمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة بيننا وبين حلفائنا"، قائلا إن "بعض التصريحات التي صدرت من أفراد في تركيا تساهم في إحداث شرخ في العلاقة،
وأكد رفض محاولات الاستغلال السياسي لقضية خاشقجي، ومن يريد العدالة وتحقيقها يتفضل بتقديم ما يملكه من أدلة للقضاء السعودي، وهو صاحب الاختصاص، مضيفا أن ما حدث هو أن الفريق الضالع في قضية خاشقجي "قدم تقريرا مضللا وكاذبا، وبناء على ذلك صدرت تصريحات بالنفي، وعندما بدأ يتضح تضارب الحقيقة عما قدموه في تقريرهم، وجه خادم الحرمين الشريفين النائب العام بإجراء تحقيق.
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