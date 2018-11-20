انت الان تتابع 4 أيام حبس للمتهمين بقتل شاب في التبين بسبب فتاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إيهاب عمران ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٠ ص

صورة ارشيفية

قررت نيابة حلوان الكلية، حبس المتهمين بقتل شاب فى التبين، لارتباطه بعلاقة غير شرعية مع ابنة أحدهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك بعد ورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من ربة منزل بتغيب نجلها "م.م" 25 سنة، عامل، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتغيب كان على علاقة بفتاة ورفض أهلها الزواج منها، وبجمع المعلومات، تبين أن والد الفتاة قام بمساعدة أحد أقاربه لاستدراج الضحية وقتله، من خلال ضربه بآلة حادة على مؤخرة رأسه، وقاما بدفن جثته فى منطقة جبلية متاخمة لمدينة التبين.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما العثور على جثة الضحية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من ربة منزل، أكدت خلاله أن نجلها "م.م" 25 سنة، عامل، متغيب عن المنزل منذ أيام وعندما حاولت الاتصال به أكثر من مرة، تبين أن هاتفه