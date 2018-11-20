كشف حادث اعتقال المتحدث السابق للخارجية القطرية في العام 2008 عن واقعة تهجيير سكان منطقة الزعيم بمدينة الريان. وبحسب مصادر فقد طلبت إدارة نزع الملكية من السكان إخلاء بيوتهم في غضون عام وبيعها لمؤسسة موزة. وتجاهلت قناة الجزيرة، كعادتها، هذه القضية. تفاصيل في الفيديو التالي:

شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا نكلت موزة بسكان مدينة الريان بعد رفضهم ترك منازلهم.. فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .