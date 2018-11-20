خادم الحرمين يوجه بإطلاق السجناء المعسرين في تبوك وتسديد ما عليهم

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة تبوك في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال، وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين إلى منطقة تبوك.
وحظيت زيارة الملك لتبوك باستقبال شعبي ورسمي كبير.
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