شكرا لقرائتكم خبر عن صحة البرلمان فى اليوم العالمى للطفل :لابد من مواجهة العنف ضدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك أزمة فى مصر بشأن التعامل مع الأطفال خاصة فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال، مشيرة إلى أن الكثير من الأمهات يجهلون طريقة التعامل مع الأطفال وبالتالى يكون التعامل معهم بعنف شديد وهو ما يؤثر على تربيتهم بشكل كبير.

وقالت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، بمناسبة اليوم العالمى للأطفال، إن الطفل يحتاج إلى رعاية خاصة، وبالتالى هناك ضرورة لأن يتم تشجيعهم على التعليم، ومحو أميتهم عبر تطوير المدارس، وتطوير المنظومة التعليمية، وجعل الطالب ليس متلقى فقط، وتجديد المدارس وتقليل الكثافة، وزيادة عددها بحيث تكون تكون المدارس قريبة من منازل الأطفال.

ولفتت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى ضرورة أن يكون هناك وعية للأمهات بطريقة التعامل المثلى مع الأطفال، حيث إن ظاهرة العنف ضد الأطفال تتزايد بشكل كبير مع كثرة حالات الانفصال والطلاق بين الوالدين وبالتالى فلابد من مواجهة تلك الظاهرة.