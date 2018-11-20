الشبكة المدرسية في صيدا نظمت معرض "غرافيك ديزاين" ضم 75 لوحة بمناسبة عيد الاستقلال

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ "ضمن الإحتفالات ب​عيد الاستقلال​ الـ75، نظّمت الشبكة المدرسية في صيدا والجوار بالتعاون مع "​جامعة بيروت العربية​" وعدد الجامعات، معرض "غرافيك ديزاين" في قاعة ​بلدية صيدا​، برعاية رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة ​بهية الحريري​، وحضور العديد من الشخصيات البلدية والتربوية والطلاب المشاركين".

ولفت إلى أنّ "المعرض تميّز بأنّه ضمّ 73 لوحة فنية عن عيد الاستقلال الّذي جسّدته في أشكال مختلفة وتعابير فنية، إضافة إلى ​العلم اللبناني​ والنشيد الوطني ليصبح العدد 75 قياسًا على عدد سنوات الاستقلال"، موضحًا أنّ "الحريري ورئيس بلدية صيدا ​محمد السعودي​ وممثّل قائد الجيش اللبناني العقيد إيلي البيسري، قصّوا شريط الإفتتاح، من ثمّ جالوا في أرجاء المعرض، وقد ألقت الحريري كلمة عرضت فيها للنشاطات الّتي أُقيمت في صيدا في ذكرى الاستقلال، مؤكّدةً أنّ صيدا ستبقى على عهد الوفاء للاستقلال".