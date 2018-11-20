اشارت صحيفة "الغارديان" في تقرير يسلط فيه الضوء على العلاقة بين مرض التوحد والعيش بالقرب من الطرق المزدحمة، الى إن الأطفال الذين يعيشون بالقرب من الطرق المزدحمة هم أكثر عرضة للاصابة بمرض التوحد، بحسب دراسة حديثة.

ونقل الصحيفة البريطانية عن باحثين كنديين أشرفوا على هذه الدراسة قولهم إن الهواء النقي يساعد في منع الإصابة بمرض التوحد، إلا أن علماء رأوا أن من الصعب إثبات أن ​التلوث​ يسبب التوحد.

وذكرت أن بعض الدراسات خلصت إلى وجود حالات توحد أكثر في المناطق الأكثر تلوثاً فيما لم تجد دراسات أخرى أي علاقة تذكر بينهما. وأشارت إلى أنه بالرغم من ظهور حالات أكثر لمرض التوحد في المناطق التي تكون فيها نسبة عوادم السيارات عالية نظراً لاحتوائها على أكسيد النيتروجين، إلا أن الآلية الدقيقة ليست مفهومة تماما وثمة صعوبة في إيجاد رابط بينهما.