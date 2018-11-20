وزير الداخلية التونسي: الأجهزة الأمنية فككت 40 خلية تكفيرية

أكد وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، خلال جلسة مساءلة له في مجلس نواب الشعب، أن "الوحدات ​الأمن​ية تمكنت مؤخرا من إفشال مخططات إرهابية خطيرة في مناطق مختلفة من البلاد، واعتقلت متطرفا خطيرا مبايعا لتنظيم "داعش" جعل منزله ورشة لتصنيع المتفجرات والغازات السامة"، محذراً من "ارتفاع وتيرة التهديدات الإرهابية في البلاد بالأسابيع الأخيرة".

ولفت إلى أن "أفراد الأمن صادروا في منزل الإرهابي ​طائرة​ مسيرة صغيرة يستخدمها للرصد وتنفيذ عمليات نوعية"، مشيرا إلى أن "المتطرف كان يخطط لتنفيذ سلسلة هجمات متزامنة ضد عناصر أمن وعسكريين في تونس العاصمة".

وأعلن الفوراتي أن "حصيلة عمل أجهزة الأمن منذ بداية العام الجاري في مجال ​مكافحة الإرهاب​، تُوّجت بالقبض على سبعة إرهابيين من المتحصنين في الجبال، أبرزهم المدعو مراد الغزلاني، بالإضافة إلى تفكيك 40 خلية تكفيرية في مختلف أنحاء البلاد".