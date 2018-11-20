منافس "قوي" لسامسونج.. تسريب مواصفات جهاز "هواوي" الجديد القابل للطي

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أصبح من المؤكد أن عام 2019 سيكون عام ظهور الهواتف الذكية القابلة للطي، بعد أن كشفت شركة "رويو" الصينية عن أول جهاز من هذا النوع، وتلاها إزاحة "سامسونج" الستار عن جهازها القابل للطي منذ أيام.

وأكدت شركة "هواوي" الصينية في وقت سابق أنها تعمل على جهاز قابل للطي أيضًا، والآن أصبحت المعلومات المتوفرة عن هذا الجهاز أكثر بعد تسريب مواصفاته من قبل موقع "ETNews" الكوري الجنوبي.

وقال الموقع إن الشركة الصينية عرضت جهازها الجديد القابل للطي على شركات الاتصالات الكورية الجنوبية التي تعمل بتقنية الجيل الخامس 5G وهي ميزة أساسية في هاتف هواوي الجديد.

وحسب التسريبات، فإن التوافق مع شبكات 5G سيكون موجودًا في هاتف "جالاكسي إس 10" القادم من شركة سامسونج، لكنه لن يتوفر في جهاز الشركة القابل للطي الذي عرضته للجمهور لأول مرة منذ أيام.

وستطلق شركة هواوي هاتفها القابل للطي في المؤتمر العالمي للهواتف الجوالة في برشلونة في فبراير المقبل، على أن يصل إلى الأسواق لاحقًا في شهر يونيو. لكن تفاصيل السعر لم تتوفر بعد.

وتقول التسريبات إن جهاز هواوي القابل للطي سيعتمد على شاشتين، الأولى داخلية بقياس 8 إنش، والثانية خارجية بقياس 5 إنش. ما يعني أن تصميمه مشابه للتصميم الذي اعتمدته سامسونج لكن عبر شاشات بقياس أكبر.

وكشف التقرير أن شركة BOE الصينية هي من ستقوم بتصنيع شاشات جهاز هواوي الجديد، فيما ستعتمد سامسونج على شاشات من صناعتها.

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