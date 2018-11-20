مقتل أمريكي وإصابة 4 في إطلاق نار بمدينة دنفر

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت شرطة مدينة دنفر في ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح، جراء إطلاق نار وقع في وسط المدينة.

وقال المتحدث باسم شرطة المدينة دوج شيبمان، في تصريحات صحفية حسبما ذكر راديو (سوا) الأمريكي، إن المصابين الثلاثة نقلوا إلى المستشفى في حالة "حرجة".

وأضاف أنه من المبكر معرفة ملابسات الهجوم، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تفريغ كاميرات المراقبة والحديث إلى الشهود لمعرفة ما حدث وتحديد هوية المهاجم.

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