كلمة الرئيس في الاحتفال بالمولد النبوي.. أبرز عناوين صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تناولت الصحف العديد من الموضوعات المهمة، وجاء على رأسها الاحتفال بمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك افتتاح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري النسخة الثانية من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.

وأبرزت كافة الصحف تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الإشكالية الحقيقية الحالية في العالم الإسلامي ليست اتباع سنة النبي أو عدم اتباعها وإنما القراءة الخاطئة لأصول الدين وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوي الشريف، متسائلًا: "هل إساءة من يقولون نأخذ بتعاليم القرآن فقط وليس سنة الرسول أكثر أم التفكير المتطرف، متسائلا عن سمعة المسلمين في العالم حاليًا؟".

كما أبرزت الصحف افتتاح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى النسخة الثانية من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بعنوان "الانطلاق نحو العمل" والمنعقد بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت الصحف إلى أن هالة السعيد ألقت كلمة الرئيس في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، والذي أكد فيها استمرار التعاون في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والانطلاق بالشراكات نحو تحقيق أهداف المجتمعات العربية، والعمل على إيجاد الحلول لقضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

كما اهتمت الصحف بمباحثات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع فرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الطاقة، الذي يزور القاهرة حاليًا والوفد المرافق أوجه التعاون بين مصر والولايات المتحدة، في مجال صناعة البترول والغاز والجهود الجارية لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع.

وأشار الوزير إلى النتائج الإيجابية التي حققتها شركة "أباتشي" الأمريكية في مجال البحث عن البترول والغاز في مناطق امتيازها بصحراء مصر الغربية، معربًا عن تطلع الوزارة إلى جذب كبريات الشركات الأمريكية في مجال البحث والإنتاج مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون" للعمل في مصر وضخ استثمارات جديدة بما يعد إضافة مهمة لصناعة البترول المصرية.

وفي الشأن الخارجي، اهتمت الصحف بتأكيد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة ماضية في خططها لاستكمال تطوير أجهزة الدولة لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات، وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء، في كلمته ببدء أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي. ​