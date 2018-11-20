الجبير ينفي صحة التقارير التي تحدثت عن علاقة ولي العهد بمقتل خاشقجي

الخليج 365/ بغدادنفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، صحة التقارير الإعلامية، التي أفادت بأن المخابرات الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي

ونسبت صحيفة الشرق الأوسط المملوكة للسعودية إلى الجبير قوله في أول تعقيب سعودي رسمي على تقرير المخابرات الأمريكية "نحن في المملكة نعلم أن مثل هذه المزاعم بشأن ولي العهد لا أساس لها من الصحة تماما ونرفضها بشكل قطعي سواء كانت من خلال تسريبات أو غيره".



وأضاف "هي تسريبات لم يعلن عنها بشكل رسمي وقد لاحظت أنها مبنية على تقييم وليس أدلة قطعية".

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية تشير إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لعب دورا أساسيا في مقتل خاشقجي، الأمر الذي نفته السعودية.

وذكر مصدر مطلع على تقييم المخابرات الأمريكية أنه يستند بشكل كبير إلى أدلة ظرفية مرتبطة بالدور المحوري الذي يلعبه الأمير محمد في إدارة الحكومة السعودية.

وسئل الجبير أيضا عن تصريحات أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان وقال فيها إن القتل كان بأمر من أعلى مستويات القيادة ولكن ليس الملك سلمان على الأرجح، الأمر الذي سلط الضوء على ولي العهد البالغ من العمر 33 عاما.

وقال الجبير "سبق واستفسرنا من الجانب التركي على أعلى المستويات عن المقصود بهذه التصريحات وأكدوا لنا بشكل قطعي أن ولي العهد ليس المقصود بهذه التصريحات".

وأضاف "أؤكد أن قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد خط أحمر ولن نسمح بمحاولات المساس بقيادتنا أو النيل منها".

وقتل خاشقجي، الذي كان كاتبا في صحيفة "واشنطن بوست"، داخل القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثاني من تشرين الاول الماضي.

