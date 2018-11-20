انت الان تتابع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٦ ص

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، حيث سجل عيار 21 نحو 609 جنيهات، وسجل عيار 24 نحو 696 جنيهًا، كما سجل عيار 18 نحو 522 جنيهًا، في حين سجل عيار 14 نحو 406 جنيهات. وبلغ سعر جنيه الذهب نحو 4888 جنيها، في حين سجل سعر الأوقية نحو1223 دولارًا. وارتفع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليسجل نحو 2.631 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر الماضى، فى مقابل نحو 2.545 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018، وفقًا لبيانات البنك المركزى.

وعلى أساس شهرى، ارتفعت مساهمة الذهب فى أكتوبر الماضى بنسبة بلغت نحو 3.3%، بما يعادل نحو 86 مليون دولار بالمقارنة بشهر سبتمبر 2018. وكشف المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية عن سيطرة 10 دول على 99.8% من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة بقيمة 1.201 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر