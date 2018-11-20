انت الان تتابع فلسطين تشارك في مؤتمر حظر أسلحة الكيماوي «لأول مرة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٠ ص

رياض المالكي

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن وفدا فلسطينيا رفيع المستوى سيشارك لأول مرة في المؤتمر العام للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقد بلاهاي في هولندا، مشددا على أهمية المشاركة في هذا المؤتمر، خاصة أنها تأتي بعد قبول عضوية دولة فلسطين في هذه المنظمة، باعتبارها إحدى أهم أدوات منظومة الحد من التسلح، ونزع سلاح الدمار الشامل، وتشارك فلسطين تشارك كدولة كاملة الحقوق والواجبات إلى جانب 192 دولة عضو في هذه المنظمة.

وأضاف المالكي أن هذه المشاركة "ترسخ الوجود القانوني والسياسي والدبلوماسي لدولة فلسطين، وتأمين الحماية لشعبنا وحقوقه، وتفعيل أدوات المساءلة للاحتلال، ورفع كفاءة المؤسسات الفلسطينية، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".وأشار وزير الخارجية إلى أن دولة فلسطين قد تطلب