فلسطين تشارك في مؤتمر حظر أسلحة الكيماوي «لأول مرة»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٠ ص
رياض المالكي
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن وفدا فلسطينيا رفيع المستوى سيشارك لأول مرة في المؤتمر العام للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقد بلاهاي في هولندا، مشددا على أهمية المشاركة في هذا المؤتمر، خاصة أنها تأتي بعد قبول عضوية دولة فلسطين في هذه المنظمة، باعتبارها إحدى أهم أدوات منظومة الحد من التسلح، ونزع سلاح الدمار الشامل، وتشارك فلسطين تشارك كدولة كاملة الحقوق والواجبات إلى جانب 192 دولة عضو في هذه المنظمة.
وأضاف المالكي أن هذه المشاركة "ترسخ الوجود القانوني والسياسي والدبلوماسي لدولة فلسطين، وتأمين الحماية لشعبنا وحقوقه، وتفعيل أدوات المساءلة للاحتلال، ورفع كفاءة المؤسسات الفلسطينية، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".وأشار وزير الخارجية إلى أن دولة فلسطين قد تطلب
وأضاف المالكي أن هذه المشاركة "ترسخ الوجود القانوني والسياسي والدبلوماسي لدولة فلسطين، وتأمين الحماية لشعبنا وحقوقه، وتفعيل أدوات المساءلة للاحتلال، ورفع كفاءة المؤسسات الفلسطينية، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".
وأشار وزير الخارجية إلى أن دولة فلسطين قد تطلب من المنظمة إرسال خبراء وأعضاء من اللجان الفنية للمنظمة "للكشف عن أي مواد كيميائية محظورة، في أرض دولة فلسطين المحتلة، خاصة وأن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قد استخدمت وتستخدم ضد أبناء شعبنا أسلحة ذات طابع كيميائي محظور".
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