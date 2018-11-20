انت الان تتابع مقتل منفذ هجوم مستشفى شيكاغو و3 أخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٣ ص

الشرطة الأمريكية

قتل 4 أشخاص بإطلاق نار داخل مستشفى في شيكاغو، اليوم الثلاثاء، ومن بين الضحايا المسلح نفسه، وفقا لما نقلته القناة التلفزيونية ABC7، عن مكتب الطب الشرعي لمقاطعة كوك في هذه الولاية، وذكرت وسائل إعلام أمريكية سابقا، أن 3 قتلى سقطوا بإطلاق النار، بينهم شرطي، غير أن هذه القناة التلفزيونية، أكدت أن ضحية رابعة سقطت نتيجة هذا الحادث هو طبيب من وحدة العناية المركزة، ووفقا لـ ABC7، تشاجر مطلق النار في موقف للسيارات مع عروسه السابقة، التي كانت تعمل ممرضة في هذا المستشفى.

الأمر الذي دفعه إلى إطلاق النار عليها وأرداها قتيلة، ثم توجه إلى مبنى المستشفى، حيث فتح النار عشوائيا على كل من صادفه، وأبلغت فرقة الإطفاء قناة ABC7 التلفزيونية أن امرأتين أخريين أصيبتا في حادث إطلاق النار وهما ترقدان في المستشفى بحالة حرجة، وأرسل مسؤولو الإطفاء، فرقا من بينها 10 سيارات إسعاف إلى مكان