طقس البحرين.. توقعات بهطول أمطار متفرقة وارتفاع الموج

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الثلاثاء سيكون بمشيئة الله غائماً بوجه عام مع تساقط أمطار متفرقة أحيانا ويتحول إلى غائم جزئيا خلال الليل.

وأضافت أن الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة مع هبات قد تصل الى 30 عقدة احياناً خلال النهار.

وحذرت الأرصاد من هبات شديدة السرعة، داعيةً الى أخذ الحيطة والحذر.

وأشارت إلى ارتفاع الموج من قدم الى قدمين عند السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر وقد يصل الى 7 اقدام اثناء الهبات.

وختمت أن درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.