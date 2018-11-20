شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية البرلمان: أكدنا للعموم البريطانى نجاح مصر فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن هناك دول ترعى الإرهاب وترعى جماعة الإخوان باعتبارها الجماعة الأمم لجميع التنظيمات الإرهابية رعاية مباشرة وواضحة مثل تركيا وقطر وهناك دول تتغافل نشاط الإخوان على أراضيها مثل بريطانيا التى يتواجد فيها التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الذى يمارس أنشطة ويتغافل الساسة البريطانيين أنشطة أخرى على مدار السنوات الماضية بهدف الاستخدام السياسى لجماعة الإخوان.

وأضاف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365:، أن وفد البرلمان المصرى الذى سافر إلى بريطانيا سمع انتقادات من حزب العمال والمحافظين فى مجلس العموم البريطانى بعدم نشر الحكومة البريطانية، كامل التقرير الخاص بنشاط الإخوان بشأن وضع الإخوان فى المجتمع البريطانى، ومدى خطورتهم على الأمن القومى.

وتابع أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: نحن تحدثنا للبريطانيين فيما يتعلق بالأمن القومى المصرى والتأكيد على أن مصر استطاعت تجاوز خطر الإخوان وقدمت نموذج مشرف فى مكافحة الإرهاب وفى معركة مواجهة التطرف وعلى رأسها التنظيم الدولى للإخوان ومصر استطاعت بجهود وتضحيات أبنائها أن تقضى على الإخوان وما تبقى هم فلول المعركة.

ولفت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن المسألة الآن تتعلق بالأمن القومى البريطانى وتواجد الإخوان بهذا الشكل على الأراضى البريطانية وتواجدهم بهذا الشكل اللعب بالنار يحرق بريطانيا نفسها، مشيرا إلى أن الوضع الآن يتطلب تخلى وتعقل فى استخدام الإخوان سياسيا، بجانب مزيد من الجهد والحوار وتأكيدات على خطر استخدام الإرهاب.