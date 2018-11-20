تحويلات مرورية للمتجه للتجمع الخامس لتركيب كوبرى مشاة بمحور المشير

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية فى التجمع الخامس بسبب وقوف ونش عملاق ‏لرفع مشاية معدنية خاصة بكوبري المشاة، أمام القادم من كوبري المشير اتجاه القاهرة الجديدة والقادم من القاهرة الجديدة اتجاه محور الشهيد، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.

و ستكون التحويلات من الساعة 6 صباحا للقادم من محور الشهيد اتجاه القاهرة الجديدة، لا يسمح له بالصعود اتجاه مطلع كوبري المشير الغربي، ويتم الإرشاد اتجاه محمد زكي اتجاه الدائري ، و على القادم من الوفاء والأمل لا يسمح له بالدخول...