تحويلات مرورية للمتجه للتجمع الخامس لتركيب كوبرى مشاة بمحور المشير

كتب عبد الرحمن سيد
تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية فى التجمع الخامس بسبب وقوف ونش عملاق لرفع مشاية معدنية خاصة بكوبري المشاة، أمام القادم من كوبري المشير اتجاه القاهرة الجديدة والقادم من القاهرة الجديدة اتجاه محور الشهيد، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.
و ستكون التحويلات من الساعة 6 صباحا للقادم من محور الشهيد اتجاه القاهرة الجديدة، لا يسمح له بالصعود اتجاه مطلع كوبري المشير الغربي، ويتم الإرشاد اتجاه محمد زكي اتجاه الدائري ، و على القادم من الوفاء والأمل لا يسمح له بالدخول...
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