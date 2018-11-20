قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

كتب أحمد عرفة

قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن أيمن نور يتبع جهة أخرى غير قطر و يبدو أنه يستقوى بها على الإخوان وقطر خلال الفترة الحالية، لذلك يقوم بطرد المزيد من العاملين.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أيمن نور هو شخص عميل للمخابرات الأمريكية ومما يؤكد هذا الكلام هو غضب الأتراك منه لما علموا بمقابلته لعناصر من المخابرات الامريكية دون إعلام الأتراك، لافتا إلى أن العلاقة بين أيمن نور والاستخبارات الأمريكية هى ما دفعته إلى إظهار تقربه من إسرائيل، كى يرضى مموليه من...