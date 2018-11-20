ترامب: قضية خاشقجي أصبحت أكبر من حجمها

المصدر: سبوتنيك

سأل ترامب مساعديه خلال جلسة استشارية في البيت الأبيض عن الاهتمام الزائد الذي تعيره الإدارة الأمريكية لقضية الصحفي جمال خاشقجي الذي لم يكن مواطنا أمريكيا بالأصل.

وكشف موقع " Axios" الأمريكي نقلا عن مصدر من البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب اعترف خلال جلسة استشارية مع مساعديه أن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أصبحت أكبر من حجمها وأثارت الرأي العام الدولي والعالمي بشكل لا تستأهل كل هذا الضجيج الإعلامي حولها.

ووفقا للموقع، فإن ترامب كان لا يريد أن يثير ضجة حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالرغم من فظاعة العمل الذي حدث في القنصلية السعودية في تركيا. كما أشار ترامب إلى أن هذا العمل لا يمكن مقارنته بأفعال الصين السيئة والمستمرة كل يوم.

كما اعترف ترامب خلال حديثه أن مبالغة الناس بقضية الصحفي المقتول هي سخافة بحد ذاتها لأن قتل شخص واحد لا يعني شيئا أمام أفعال وانتهاكات السلطات في دول أخرى ضد شعوبها.

وبحسب المصدر الذي نقل كلامه للصحيفة، إن ترامب تساءل حول الاهتمام الزائد للإدارة الأمريكية بالموضوع طالما أن الخاشقجي ليس مواطنا أمريكيا.

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت، يوم الخميس الماضي، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.