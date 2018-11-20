الشرطة الأسترالية تعتقل 3 رجال خططوا لشن هجوم جماعي

أعلنت ​الشرطة الاسترالية​ أنها "اعتقلت 3 رجال يشتبه في أنهم كانوا يعدون لشن هجوم يستهدف الجمهور في ملبورن". وذلك بعد أقل من أسبوعين على قيام رجل بقتل شخص في ثاني كبرى مدن ​استراليا​ في هجوم وصفته الشرطة بأنه عمل إرهابي.

ونفذت الشرطة الاتحادية وشرطة الولاية والمخابرات الأمنية الأسترالية ووكالات أخرى تشكل فريقا مشتركا ل​مكافحة الإرهاب​ الاعتقالات صباح اليوم.

وأوضحت الشرطة أن "الرجال الثلاثة وأعمارهم 30 و26 و21 عاما اعتقلوا بعد الاشتباه في سعيهم للحصول على بنادق آلية لتنفيذ الهجوم، وجميعهم مواطنون أستراليون ألغيت جوازات سفرهم في وقت سابق هذا العام".

ولفت رئيس شرطة فيكتوريا غراهام آشتون أنه "لدينا الآن أدلة كافية للتحرك فيما يتصل بمنع هجوم إرهابي"، مشيراً الى أنه "من المؤكد أنهم كانوا يتطلعون إلى مكان للتجمع حيث ستكون فيه حشود".

وأكد أنهم "كانوا يحاولون التركيز على محاولة أن يكون مكانا يمكنهم أن يقتلوا فيه أكبر عدد ممكن من الناس".