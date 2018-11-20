متحدث بإسم غوتيريس: لم نتلق طلبا رسميا من تركيا بإجراء تحقيق دولي بقضية خاشقجي

نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أنّ "الأخير يريد تفويضًا قانونيًّا لفتح تحقيق دولي في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".
وبيّن المتحدث أنّ "وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو بحث مع غوتيريس بمقتل خاشقجي، لكن دون تقديم طلب رسمي للأمم المتحدة للتحقيق في القضية. لم نتلق طلبًا رسميًّا من تركيا حيال فتح تحقيق دولي بجريمة القتل".
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