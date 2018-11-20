متحدث بإسم غوتيريس: لم نتلق طلبا رسميا من تركيا بإجراء تحقيق دولي بقضية خاشقجي

نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، أنّ "الأخير يريد تفويضًا قانونيًّا لفتح تحقيق دولي في مقتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​".

وبيّن المتحدث أنّ "وزير خارجية ​تركيا​ ​مولود جاويش أوغلو​ بحث مع غوتيريس بمقتل خاشقجي، لكن دون تقديم طلب رسمي للأمم المتحدة للتحقيق في القضية. لم نتلق طلبًا رسميًّا من تركيا حيال فتح تحقيق دولي بجريمة القتل".