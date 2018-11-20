الحريري التقى في "بيت الوسط" مجموعة أطفال من عدد من المدارس اللبنانية

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عرض رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، مع النائبة بهية الحريري الّتي التقاها في "بيت الوسط"، لآخر المستجدات والأوضاع العامة.
كما التقى مجموعة أطفال من عدد من المدارس اللبنانية بحضور رئيسة مجلس الإدارة رئيسة تحرير صحيفة "النهار" نايلة تويني، نائب ممثّل "اليونيسيف" في لبنان فيوليت ووارناري ورئيس مجلس إدارة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بيار الضاهر.
وخلال اللقاء، قدّم الأطفال للحريري العدد الخاص الّذي أصدرته الصحيفة لمناسبة اليوم العالمي للطفل، والّذي أعدّه أطفال من أربعين مدرسة من مختلف المناطق اللبنانية، وتضمّن مواضيع تُعنى بالبيئة والتعليم وعمالة الأطفال وغيرها، من خلال رسوم ومقالات ومواد بصرية وغرافيتي.
كما قدّم الأطفال للحريري العدد الأبيض الّذي كانت الصحيفة قد أصدرته سابقًا. بعد ذلك، جرى حوار بين رئيس الحكومة المكلف والأطفال تناول مسائل وأمور تعنى بالطفولة.
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